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        Haberler Gündem Güvenlik Eskişehir'de 15 yaşındaki çocuk kavgadan kaçıp dükkâna sığındı

        Eskişehir'de 15 yaşındaki çocuk kavgadan kaçıp dükkâna sığındı

        Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada havaya ateş ettikten sonra kaçan 15 yaşındaki çocuk, bir cep telefonu tamircisine sığındı. "Abi kapıyı tut" diyerek rafın arkasına gizlenen çocuk, kendisini takip eden kişiler tarafından dükkândan çıkarılıp darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 15:05 Güncelleme:
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        Sığındığı dükkandan yaka paça çıkarıldı

        Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavga sırasında havaya ateş eden 15 yaşındaki Ö.Ü., kendisini takip eden kişilerden kaçmak için bir cep telefonu tamircisine sığındı. Dükkânda rafın arkasına gizlenen çocuk, kısa süre sonra diğer gruptaki kişiler tarafından dışarı çıkarılarak darbedildi. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı bir mahallede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çevrede silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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        “ABİ KAPIYI TUT” DEYİP RAFA SAKLANDI

        Kavga esnasında elinde silah bulunan 15 yaşındaki Ö.Ü., olay yerinden kaçarak Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu tamircisine sığındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ö.Ü.'nün dükkan sahibine “Abi kapıyı tut” diyerek bir rafın arkasına gizlendiği görüldü.

        Kısa süre sonra dükkana giren kavganın diğer tarafındaki şahıslar, 15 yaşındaki Ö.Ü.'yü saklandığı raftan yaka paça dışarı çıkardı. Havaya ateş açılan olayda elindeki silahı alınan Ö.Ü., şahıslar tarafından darp edildi.

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        SİLAHI DÜKKÂNDAN ÇIKARIRKEN KAMERAYA YANSIDI

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        Olayın ardından sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ö.Ü., tedavi edilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan şahsın elinden alınan silahın bir başka şahısça dükkandan çıkarıldığı kameraya yansıdı.Polis yaptığı çalışmada şahısları gözaltına alırken bahse konu silahı da ele geçirdi.

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        #Eskişehir
        #darp
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