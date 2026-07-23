Eskişehir'de hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan Güngör Coşkun (65), 9 gün sonra hayatını kaybetti. Coşkun, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

HAFİF TİCARİ ARAÇLA KAMYONET ÇARPIŞTI

DHA'daki habere göre kaza; 13 Temmuz’da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Ş.A.'nın kullandığı kamyonet ile karşı yönden gelen evli ve 1 çocuk babası Güngör Coşkun yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Coşkun ile kamyonetteki D.G. ve S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Elektrikli ev aletleri tamircisi olan Güngör Coşkun, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Tepebaşı ilçesine bağlı Yaşamkent Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Camii'nde Coşkun için cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Coşkun'un ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı namazın ardından Güngör Coşkun'un cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.