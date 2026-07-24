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        Feci kaza! Yaşlı kadına tren çarptı!

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen feci kazada, 66 yaşındaki Güllü Doğmaç adlı yaşlı kadına yük treni çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        Feci kaza! Yaşlı kadına tren çarptı!

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yük treninin çarptığı 66 yaşındaki yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kaza, saat 10.10 sıralarında Tatvan ilçesindeki demir yolu hattında meydana geldi.

        Feribot istikametinden Tatvan Garı'na seyir halinde olan yük treni, demir yolu hattından yaya olarak geçmeye çalışan Güllü Doğmaç'a (66) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güllü Doğmaç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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