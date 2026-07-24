Türk bilim insanları Arktik'te

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında bulunduğu Kuzey Kutbu'ndan Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) yürütüc... Daha Fazla Göster Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında bulunduğu Kuzey Kutbu'ndan Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) yürütücülüğünde gerçekleştirilen 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE-VI) kapsamında Kuzey Kutbu'nda bilim insanlarıyla birlikte incelemelerde bulundu. Daha Az Göster