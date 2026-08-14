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        Giresun'da sel! 2 kişi kayıp!

        Giresun'un Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde şiddetli yağış ve sel sonrası 2 kişi için kayıp başvurusu yapıldı. Bölgede arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        Giresun'da sel! 2 kişi kayıp!

        Giresun’da dün etkili olan şiddetli yağışlar ve sellerin ardından Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp başvurusu yapıldı.

        İHA'nın haberine göre Giresun’da şiddetli yağışlar dün özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili oldu.

        Bölgede dereler taşarken, su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı, yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandı. Yağışların sabaha karşı durmasının ardından sular çekilirken, bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

        Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde ise 2 kişi için kayıp başvurusu yapıldı. AFAD, AKUT ve İHH Kurtarma ekipleri iş makineleri eşliğinde Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde arama çalışması başlattı.

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