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        Haberler Gündem Güncel Gülistan Doku soruşturmasında 2 dalgıç tutuklandı

        Gülistan Doku soruşturmasında 2 dalgıç tutuklandı

        Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında, Uzunçayır Barajı'ndaki arama çalışmalarında not ve makas bulduklarını beyan eden iki su altı dalgıcı, "delil karartma" suçlamasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 13:07 Güncelleme:
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        2 dalgıç tutuklandı

        Gülistan Doku soruşturmasında, Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmalarına katılan iki dalgıç, "delil karartma" suçundan tutuklandı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Uzunçayır Barajı'ndaki arama çalışmalarında not ve makas bulduklarını beyan eden iki su altı dalgıcı, "delil karartma" suçlamasıyla tutuklandı. Söz konusu arama çalışmalarına halen tutuklu olan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'de katılmıştı.

        Bu tutuklamaların Gülistan Doku davasının dördüncü dalga operasyonunda, haklarında Erzurum Adliyesi'nde işlem yapılan 19 şüpheli içinde olduğu kaydediliyor. Dosyada bulunan tutanaklara göre; her iki dalgıç Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyordu.

        Gerçekleştirilen son operasyonda 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. 29 Temmuz 2026 günü itibariyle gruplar halinde Erzurum Adliyesi'ne getirilen şüpheliler hakkındaki adli işlemlerle sonunda; 19 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 şahısta savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.

        Söz konusu dalgıçların, 8 ve 10 Ocak 2020'de baraj gölündeki aramalarda Gülistan Doku'ya ait reçete ve dilekçe olduğu değerlendirilen kağıt parçaları ve makasa ulaşmıştı. Gülistan Doku dosyasına giren bilirkişi raporuna göre ise; kağıt parçalarının barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre muhafaza olmasının ve suyun etkisiyle sürüklenmemesinin fiziksel olarak mümkün olmadığına yer verildi. İki dalgıcın tutuklamasına giden süreçte, söz konusu materyallerin bulunuş şekli ve zamanlamasına ilişkin adli inceleme sonucunda başlatıldı.

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