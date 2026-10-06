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        Haberler Gündem 3. Sayfa 78 yaşındaydı kayıp olarak aranıyordu

        78 yaşındaydı kayıp olarak aranıyordu

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki Kadir Çakıroğlu, evine 600 metre uzaklıkta cansız halde bulundu. Çakıroğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        78 yaşındaydı kayıp olarak aranıyordu

        Manisa'da alınan bilgiye göre, Sarıgöl ilçesi Afşar Mahallesi'nde yaşayan ve geçen pazar gününden bu yana haber alınamayan Kadir Çakıroğlu'nun (78) yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        EVİNE 600 METRE UZAKTA CANSIZ BULUNDU

        İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı. Çakıroğlu'nun cansız bedeni, evinin yaklaşık 600 metre yakınındaki kayalıklarda bulundu.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Yaşlı adamın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından işlemler için morga götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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