Manisa'da alınan bilgiye göre, Sarıgöl ilçesi Afşar Mahallesi'nde yaşayan ve geçen pazar gününden bu yana haber alınamayan Kadir Çakıroğlu'nun (78) yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

EVİNE 600 METRE UZAKTA CANSIZ BULUNDU

İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı. Çakıroğlu'nun cansız bedeni, evinin yaklaşık 600 metre yakınındaki kayalıklarda bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşlı adamın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından işlemler için morga götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.