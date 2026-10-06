78 yaşındaydı kayıp olarak aranıyordu
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki Kadir Çakıroğlu, evine 600 metre uzaklıkta cansız halde bulundu. Çakıroğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi
Giriş: 06 Ekim 2026 - 11:08 Güncelleme:
Manisa'da alınan bilgiye göre, Sarıgöl ilçesi Afşar Mahallesi'nde yaşayan ve geçen pazar gününden bu yana haber alınamayan Kadir Çakıroğlu'nun (78) yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
EVİNE 600 METRE UZAKTA CANSIZ BULUNDU
İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı. Çakıroğlu'nun cansız bedeni, evinin yaklaşık 600 metre yakınındaki kayalıklarda bulundu.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yaşlı adamın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından işlemler için morga götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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