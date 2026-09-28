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        Haberler Gündem 3. Sayfa Etek giyip iş yerini kurşunladı

        Etek giyip iş yerini kurşunladı

        Kastamonu'da, yakalanmamak için etek giyip yüzlerini kapatarak bir iş yerini kurşunlayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olay anı, kameraya da yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 15:35 Güncelleme:
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        Etek giyip iş yerini kurşunladı

        Kastamonu'da edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin gece vakti kurşunlanmasıyla ilgili Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

        5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İHA'daki habere göre ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde olayı gerçekleştirilen şüpheliler tespit edildi. Dört ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        YAKALANMAMAK İÇİN ETEK GİYMİŞLER

        Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin uzun namlulu silahla iş yerine ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde tetikçinin yakalanmamak için etek giydiği ve yüzünü kapattığı yer alıyor.

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