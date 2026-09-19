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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ'ye mahrem izdivaç operasyonu: 15 tutuklama

        FETÖ'ye mahrem izdivaç operasyonu: 15 tutuklama

        Ankara merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        FETÖ'ye mahrem izdivaç operasyonu: 15 tutuklama

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren mensuplarının evliliklerinin örgütsel bir sistem içerisinde organize edildiğine ilişkin bilgi ve belgeler incelendi.

        DHA'daki habere göre soruşturma kapsamında bir kadın örgüt mensubunun kullandığı ByLock hesabına ilişkin tespit ve değerlendirme tutanağı üzerinde yapılan incelemelerde, örgüt içerisinde gerçekleştirilen izdivaç görüşmelerine ilişkin yeni tespitlere ulaşıldı.

        Yürütülen çalışmalarda, örgüt mensuplarının evlilik süreçlerinin sözde 'abi' ve 'ablalar' tarafından takip edildiği, kadın örgüt mensuplarının kişisel, ailevi ve eğitim bilgilerinin yanı sıra fiziki özellikleri ve örgüt içerisindeki konumlarına ilişkin bilgilerin kayıt altına alındığı belirlendi.

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        Bu bilgiler doğrultusunda oluşturulan aday havuzundan, özellikle kamu kurumlarının mahrem yapılanmalarında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına uygun kişilerin belirlendiği ve tarafların örgüt sorumlularının kontrolünde görüştürüldüğü tespit edildi.

        ByLock içerikleri ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda sürdürülen çalışmalar sonucunda, aralarında 12 aktif kamu çalışanının da bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 26’sı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 15’i tutuklandı.

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        FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanması ile örgüt içi izdivaç sisteminin tespit ve deşifresine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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        #FETÖ
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