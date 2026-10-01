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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fabrikada patlama! 3'ü ağır, 7 işçi yaralı

        Fabrikada patlama! 3'ü ağır, 7 işçi yaralı

        İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada, 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 11:35 Güncelleme:
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        Fabrikada patlama! 3'ü ağır, 7 işçi yaralı

        İzmir'de olay, sabah saatlerinde Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında yaşandı. Fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

        SAĞLIK VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        3'Ü AĞIR 7 İŞÇİ YARALANDI

        Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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