İzmir'de olay, sabah saatlerinde Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında yaşandı. Fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3'Ü AĞIR 7 İŞÇİ YARALANDI

Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.