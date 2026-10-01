Fabrikada patlama! 3'ü ağır, 7 işçi yaralı
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada, 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Giriş: 01 Ekim 2026 - 11:35 Güncelleme:
İzmir'de olay, sabah saatlerinde Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında yaşandı. Fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
SAĞLIK VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3'Ü AĞIR 7 İŞÇİ YARALANDI
Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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