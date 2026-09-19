İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in kadınlar, çocuklar ve öğrenciler başta olmak üzere ekonomik olarak zor durumda olan kesimlere yardım etmek için İstanbul merkezli Meral Akşener Vakfı'nın kuruluş işlemleri tamamlandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Vakfın kuruluş yazısı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vakfın logosu da belli oldu.

Logoda yarım yaprak görselinin yer aldığı öğrenildi. Vakfın başlangıç mal varlığı 5 milyon TL olarak belirlendi.