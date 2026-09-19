Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Meral Akşener Vakfı kuruluyor

        Meral Akşener Vakfı kuruluyor

        Meral Akşener'in adını taşıyan vakfın kuruluşu tamamlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vakıf, başta kadınlar, çocuklar ve öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine desteği amaçlıyor. Vakfın logosunda ise yarım yaprak görselinin yer aldığı öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Meral Akşener Vakfı kuruluyor

        İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in kadınlar, çocuklar ve öğrenciler başta olmak üzere ekonomik olarak zor durumda olan kesimlere yardım etmek için İstanbul merkezli Meral Akşener Vakfı'nın kuruluş işlemleri tamamlandı.

        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        Vakfın kuruluş yazısı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vakfın logosu da belli oldu.

        Logoda yarım yaprak görselinin yer aldığı öğrenildi. Vakfın başlangıç mal varlığı 5 milyon TL olarak belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #meral akşener
        #Meral Akşener Vakfı
        #son dakika meral akşener
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Kozinoğlu soruşturmasında eski 2 savcı tutuklandı
        Kozinoğlu soruşturmasında eski 2 savcı tutuklandı
        Türkiye-İtalya ticaretinde hedef 40 milyar dolar
        Türkiye-İtalya ticaretinde hedef 40 milyar dolar
        Süper Lig'de dev randevu!
        Süper Lig'de dev randevu!
        50 santimlik iple boğmuş... Pantolon giyme cinayeti!
        50 santimlik iple boğmuş... Pantolon giyme cinayeti!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Çocuğa sigorta emeklilikte avantaj mı?
        Çocuğa sigorta emeklilikte avantaj mı?
        ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi
        ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Trump: Danimarka ile anlaştık
        Trump: Danimarka ile anlaştık
        Miras davasında 'tehdit' iddiası
        Miras davasında 'tehdit' iddiası
        Nuh'un Gemisi araştırmasında dikkat çeken keşif
        Nuh'un Gemisi araştırmasında dikkat çeken keşif
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        Ablası, otizmli kardeşini 4. kattan atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Ablası, otizmli kardeşini 4. kattan atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Menajeriyle evlendi
        Menajeriyle evlendi
        Bozayıya kedi muamelesi! Elleriyle pide verdi...
        Bozayıya kedi muamelesi! Elleriyle pide verdi...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        6 ayda zirveden hızla çakılanlar
        6 ayda zirveden hızla çakılanlar