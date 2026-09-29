Adana'da, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık’, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması’ gibi toplam 317 suçtan aranan Ferhat Türkmen’in yakalanması için çalışma başlattı.

10 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARDI

DHA'daki habere göre ekipler, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Türkmen'in, Aydınlar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

ALIŞVERİŞİNİ İNTERNETTEN YAPIYORMUŞ

Firari hükümlüyü takibe alan ekipler, Türkmen’in yakalanmamak için evden hiç çıkmadığını, alışverişini internet üzerinden sipariş vererek yaptığını belirledi.

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EVDEN 3 SİLAH ÇIKTI

Bu tespitler sonrası adrese operasyon düzenleyen polis, Türkmen’i gözaltına aldı. Evde yapılan aramada; 1 hafif makineli tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ile 5 cep telefonu ele geçirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Türkmen önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.