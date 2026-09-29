Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşı: 23... 317 suçtan aranıyordu!

        Yaşı: 23... 317 suçtan aranıyordu!

        Adana'da, toplam 317 suçtan aranan, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 23 yaşındaki Ferhat Türkmen, saklandığı apartman dairesinde yakalandı. Türkmen'in yakalanmamak için evden hiç çıkmadığı, alışverişini internet üzerinden sipariş vererek yaptığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 09:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yaşı: 23... 317 suçtan aranıyordu!

        Adana'da, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık’, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması’ gibi toplam 317 suçtan aranan Ferhat Türkmen’in yakalanması için çalışma başlattı.

        10 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARDI

        DHA'daki habere göre ekipler, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Türkmen'in, Aydınlar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

        ALIŞVERİŞİNİ İNTERNETTEN YAPIYORMUŞ

        Firari hükümlüyü takibe alan ekipler, Türkmen’in yakalanmamak için evden hiç çıkmadığını, alışverişini internet üzerinden sipariş vererek yaptığını belirledi.

        REKLAM

        EVDEN 3 SİLAH ÇIKTI

        Bu tespitler sonrası adrese operasyon düzenleyen polis, Türkmen’i gözaltına aldı. Evde yapılan aramada; 1 hafif makineli tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ile 5 cep telefonu ele geçirdi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Türkmen önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #adana haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        Bir kişi hayatını kaybetmişti! İETT şoförüne 30 yıl hapis
        Bir kişi hayatını kaybetmişti! İETT şoförüne 30 yıl hapis
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        İşçiye ya izin ya para
        İşçiye ya izin ya para
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        Bir iyi bir kötü haber
        Bir iyi bir kötü haber
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Akülü sandalyesiyle alevler içinde kaldı
        Akülü sandalyesiyle alevler içinde kaldı
        Trump'tan İran'a "taviz" iddiasına yanıt
        Trump'tan İran'a "taviz" iddiasına yanıt
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        İtalya laneti!
        İtalya laneti!
        "Islıklamaları ve yuhalamaları hak ettik!"
        "Islıklamaları ve yuhalamaları hak ettik!"
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 tutuklama
        Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız