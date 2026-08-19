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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya’da 31 yaşındaki Ali Serttaş, temizlediği beton pompası kamyonunun yanında ölü bulundu

        Antalya’da 31 yaşındaki Ali Serttaş, temizlediği beton pompası kamyonunun yanında ölü bulundu

        Antalya'da beton pompası kamyonunu temizlemek için iş yerinde kalan 31 yaşındaki Ali Serttaş, sabah mesai arkadaşları tarafından aracın yanında ölü bulundu. Serttaş'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 12:44 Güncelleme:
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        Temizlediği kamyonun yanında ölü bulundu

        Antalya'da çalıştığı beton pompası kamyonunu temizleyeceğini ve yakınlarına bu nedenle eve geç geleceğini söyleyen Ali Serttaş (31), sabah mesai arkadaşları tarafından aracın yanında ölü bulundu.

        DHA'daki habere göre olay; sabah saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Beton ve kireç işleri yapılan iş yerinde çalışan Ali Serttaş, dün akşam mesai bitiminde kullandığı beton pompası kamyonuyla iş yerine geldi.

        Saat 20.30 sıralarında kamyondaki pompayı temizleyip, daha sonra çıkacağını söyleyen Serttaş'a yakınları uzun süre ulaşamadı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen mesai arkadaşları, Ali Serttaş'ı kamyonun yanında yerde hareketsiz buldu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, Serttaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Serttaş'ın ölüm haberini alarak iş yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Ali Serttaş'ın cansız bedeni üzerinde ve etrafta yapılan incelemeler sırasında yakınları feryat ederek çalışmaları izledi.

        Yapılan incelemelerin ardından Serttaş'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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        #Kepez
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