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        Haberler Gündem Güvenlik Aydın'da ÇEMBER-135 operasyonu: 38 gözaltı

        Aydın'da ÇEMBER-135 operasyonu: 38 gözaltı

        Aydın'da jandarma ekiplerince düzenlenen ÇEMBER-135 Operasyonu kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 38 şüpheli yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        ÇEMBER-135 operasyonu: 38 gözaltı
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen ÇEMBER-135 Operasyonu kapsamında 38 aranan şüpheli yakalandı.

        30 Temmuz-1 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona 75 unsur ve 243 personel katıldı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 38 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

        Yakalananlardan 28'inin çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezasıyla, 10'unun ise ifadeye yönelik arandığı belirlenirken; şüphelilerin uyuşturucu, yaralama, hırsızlık, hakaret ve çeşitli suçlardan arandığı bildirildi.

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