Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Simge köprülere Türk bayrakları asıldı

        Simge köprülere Türk bayrakları asıldı

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin simge köprülerine dev Türk bayrakları asıldı. Kırmızı beyaza bürünen köprüler dron ile havadan görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 13:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Simge köprülere Türk bayrakları asıldı

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'nin önemli ulaşım noktaları Türk bayraklarıyla süslendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı.

        15 Temmuz ruhunu yansıtan kırmızı beyaz görüntülerle süslenen köprüler dron ile havadan görüntülendi.

        15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleştirilen bayraklandırma çalışmasında ortaya çıkan görüntüler, milli birlik ve beraberliğin simgesi olarak dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir öğretmenin en büyük serveti!

        Kahramanmaraş'ta, emekli öğretmen Halide Akben, 29 yıl önce liseden öğrencisi olan Prof. Dr. Mehmet Kirişçi'nin kapalı yöntemle yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu. Akben, "Öğretmenlerin tek serveti yetiştirdiğimiz öğrencileri buralarda görmektir. Gurur kaynağımızdır" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!