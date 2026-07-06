Zerda'nın ardından Gülseren cansız bulundu
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan ve arama çalışması başlatılan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'in, 5'inci günde, olay yerine 4 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı
Sivas'ta yürek yakan olay, 2 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında Gemerek ilçesine bağlı Burhan köyü mevkiinden geçen Kızılırmak Nehri'nde meydana geldi.
ÜÇ KARDEŞ ÇAMAŞIR YIKAMAYA GİTTİ
DHA'daki habere göre aileleriyle birlikte köye mevsimlik işçi olarak geldikleri öğrenilen Gülistan (20), Zerda (13) ve Gülseren Şahin kardeşler çamaşır yıkamak için ırmak kenarına gitti.
ZERDA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI
Burada çamaşır yıkarken 3 kardeş akıntıya kapıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle Gülistan Şahin kurtarıldı.Zerda (solda) 13 ve Gülseren (sağda) 15 yaşındaydı.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekipleri, kısa süre sonra Zerda Şahin'in de cansız bedenine ulaştı.
GÜLSEREN 4 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU
Bölgede süren arama çalışmalarında bugün sonuç alındı. Gülseren Şahin'in, kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Horuk Mahallesi mevkiinde suyun içinde cesedi bulundu.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Şahin'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.