Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuris Suç Örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde oldukları, yerlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce tespit edildiği ve şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakalandığı öğrenildi.
Giriş: 21 Ağustos 2026 - 10:26 Güncelleme:
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