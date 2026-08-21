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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı

        Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuris Suç Örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde oldukları, yerlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce tespit edildiği ve şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakalandığı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı

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        #Hilmi Tuna Kuriş
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