İnşaat alanında göçük! Kurtarma çalışması başlatıldı
İstanbul Tuzla'da inşaat alanı içerisinde yapılan kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçükte kısmen toprak altında kalan işçinin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 15:49 Güncelleme:
Tuzla'da yaşanan göçükte kısmen toprak altında kalan işçinin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
AA'da yer alan habere göre Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak'taki kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, gövdesinin yarısına kadar toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
Fotoğraf: DHA
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