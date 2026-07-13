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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 68 şüpheli adliyeye sevk edildi

        İstanbul'da gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 68 şüpheli adliyeye sevk edildi

        İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumara yönelik operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada şüphelilerin hesaplarında 76,2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 09:13 Güncelleme:
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        68 şüpheli adliyede

        İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu tespit edildi. Şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        68 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        DHA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan 'Analiz ve Değerlendirme Raporu' doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

        Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri ve para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

        76,2 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

        Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesinde, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu ve bir kısmının ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.

        Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı tespit edildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, 10 Temmuz Cuma günü şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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