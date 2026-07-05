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        İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı

        İstanbul merkezli 8 ilde, terör örgütü THKP/C DEV-YOL'un gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 13:09 Güncelleme:
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        Terör örgütü operasyonunda 39 gözaltı
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        Terör örgütü THKP/C DEV YOL'un gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı.

        8 İLDE OPERASYON

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün gençlik yapılanması "Devrimci Gençlik Dernekleri"nde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, iletişimin dinlenmesi tedbirlerinin yanı sıra MASAK ve HTS incelemeleri sonucunda toplam 50 şüpheli tespit edildi.

        39 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Sabah saatlerinde İstanbul'da 53, Kocaeli'nde 3, Ankara'da 2, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de toplam 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda bulunan kurusıkı tabanca, 8 fişek,11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

        Firari olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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