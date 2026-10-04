Adana'nın Saimbeyli ilçesi ve Osmaniye'nin Sumbas ilçesine peş peşe meydana gelen depremler sırasında Kozan'daki toprak hareketliliği paniğe neden oldu.

İHA'nın haberine göre bugün Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk olarak 4,8 büyüklüğünde, kısa bir süre sonra 4,9 büyüklüğünde ve Osmaniye'nin Sumbas ilçesine 5,2 büyüklükte depremler meydana geldi.

Depremler sırasında Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan hakim bir tepeden koparak düşen kaya kütlesi paniğe neden oldu. O anlar mahalle sakileri tarafından kaydedildi.