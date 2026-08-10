Devrilen otomobilde 2 can kaybı!
Kayseri'de meydana gelen bir trafik kazasında facia yaşandı. Olayda bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 13:50 Güncelleme:
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre A.D. idaresindeki otomobil, Elbaşı Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ü.D. olay yerinde yaşamını yitirdi.
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