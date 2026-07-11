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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu'ndan MYK üyelerine talimat

        Kılıçdaroğlu'ndan MYK üyelerine talimat

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Yardımcılarına il gezilerine başlama talimatı verdi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla MYK üyeleri ve milletvekilleri, önümüzdeki günlerde başta yeni atama yapılan iller olmak üzere saha çalışmalarına başlayacak. Öte yandan Eylül ayında başlaması beklenen Olağan Kurultay takvimi için 16 Eylül'de üyelik listeleri askıya çıkarılacak

        Kaynak
        anka
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kılıçdaroğlu'ndan MYK üyelerine talimat

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda önümüzdeki günlerde de bazı il başkanlarının görevden alınabileceği ve yeni il başkanı atamalarının yapılabileceğini belirten CHP’li kurmaylar, "Genel merkezin iradesini tanımayan yerler olursa onlar da görevden alınacak" ifadelerini kullandı.

        Temmuz ayı sonunda il başkanlarının toplantısının yapılabileceğini söyleyen kurmaylar, örgütlere yönelik çalışmalar kapsamında saha ziyaretlerine başlanacağını aktardı.

        ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu MYK üyelerine il gezilerine başlama talimatı verdi. Buna göre, MYK üyeleri ve milletvekilleri önümüzdeki günlerde başta yeni il başkanlarının atandığı kentler olmak üzere çeşitli illeri ziyaret edecek.

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        Ziyaretlerde yeni yönetimlere destek verilmesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılması planlanıyor.

        GÖREVDEN ALINAN BAZI İLLERE MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLECEK

        Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini tanımayan bazı illerde yaşanan gelişmelerin MYK gündeminde değerlendirildiğini aktaran kurmaylar, parti malına zarar verildiği veya usulsüzlük yapıldığı iddia edilen illere müfettiş gönderileceğini, incelemelerin ardından gerekli adımların atılacağını ifade etti. İnceleme sonucunda parti malına zarar verildiğinin veya usulsüz işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği kaydedildi.

        KURULTAY TAKVİMİ NETLEŞİYOR

        CHP'nin Eylül ayında başlaması planlanan Olağan Kurultay sürecine ilişkin hazırlıklar sürüyor. Olağan Kurultay için kurulan komisyonun çalışmalarına devam ettiğini, Siyasi Partiler Yasası’nın el verdiği en hızlı şekilde kurultay yapacaklarını söyleyen kurmaylar, bunun da en az 4 ay süreceğini belirtiyor.

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        Eylül ayının ilk haftasına kadar tüm hazırlıkların tamamlanmasının hedeflediğini vurgulayan kurmaylar, 16 Eylül’den itibaren üyeliklerin askıya çıkartılacağını ve kurultay sürecinin başlayacağını aktardı.

        MEDYA HARCAMALARI TARTIŞMASI RAHATSIZLIK YARATTI

        Öte yandan CHP’nin propaganda faaliyetleri için yaptığı harcamaların kamuoyu önünde tartışılması genel merkezde rahatsızlık yarattı. Siyasi propaganda kapsamında yapılan harcamaların gayriresmî ilişkiler şeklinde anlatılmasının doğru olmadığını belirten kurmaylar, siyasi partilerin harcamalarının Anayasa Mahkemesi tarafından mali denetime tabi tutulduğunu hatırlattı.

        CHP’nin de diğer siyasi partiler gibi hazineden yardım aldığını ve siyasi propaganda faaliyetleri için kaynak ayırdığını ifade eden kurmaylar, "Diğer partilerin hazine yardımını nereye harcadığı konuşulmuyorken CHP neden konuşuluyor? CHP’nin kurumsal kimliğinin yıpratılmaması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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