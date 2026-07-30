Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün denize girilmesi yasaklandı
Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı.
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 11:03 Güncelleme:
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.
AA'daki habere göre; olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kırklareli'nin Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesi bugün yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.
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