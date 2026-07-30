Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün denize girilmesi yasaklandı

        Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün denize girilmesi yasaklandı

        Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 11:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kırklareli'de 2 ilçede deniz yasağı

        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

        AA'daki habere göre; olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kırklareli'nin Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesi bugün yasaklandı.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

        Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da koca dehşeti: Eşini öldürüp intihar etti

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Mossad ve CIA Hamaney'i arıyor
        Mossad ve CIA Hamaney'i arıyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen kişiyi öldürdü!
        Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen kişiyi öldürdü!
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Düğün fotoğrafçısıydı... Ferhat'ı öldürüp ormana gömmüşler!
        Düğün fotoğrafçısıydı... Ferhat'ı öldürüp ormana gömmüşler!
        Köprüde devrilen TIR'dan nehre düştü!
        Köprüde devrilen TIR'dan nehre düştü!
        Borçlu emeklinin aylığında %10 kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında %10 kesinti
        Erkek erkeğe tatil
        Erkek erkeğe tatil
        Yoksun kalıyor
        Yoksun kalıyor
        İlk hamilelik pozu
        İlk hamilelik pozu
        Fransa, İspanya ve Yunanistan'da alevlerle mücadele
        Fransa, İspanya ve Yunanistan'da alevlerle mücadele