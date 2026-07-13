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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği Yönetimini ağırladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyetle AKM'de görüştü. Görüşmede, 15 Temmuz'un toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 10:30 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy, 15 Temmuz Derneği yönetimini ağırladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyetle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya geldi.

        AA'daki habere göre; Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede 15 Temmuz'un toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Ersoy, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve gazilerin fedakarlığını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

        Ersoy, sosyal medya hesabından da ortak hafızanın güçlendirilmesine katkı sağlayacak başlıklar üzerinde verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini paylaştı.

        15 Temmuz'un gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasının önemine işaret eden Ersoy, "Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlığını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

        Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretleri ve değerlendirmeleri dolayısıyla İsmail Hakkı Turunç ile beraberindeki heyete teşekkür etti.

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