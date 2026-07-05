Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Maltepe'de 2 katlı restoranda yangın!

        Maltepe'de 2 katlı restoranda yangın!

        İstanbul Maltepe'de 2 katlı restoranda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 11:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Maltepe'de 2 katlı restoranda yangın!

        Maltepe'de 2 katlı restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi'nde bulunan iki katlı bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler restoranın tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, restoranın çevresinde güvenlik önlemi alarak caddeyi geçici olarak çift yönlü trafiğe kapattı.

        REKLAM

        Yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından restoranın bitişiğindeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kullanılamaz hale gelen iş yerinde ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yapay zekayla vurguna operasyon!

        Adalet Bakanı Gürlek, "İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zekâ destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Aile tatili devam ediyor
        Aile tatili devam ediyor
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde