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        Haberler Gündem Güncel Mardin'de meydana gelen "hortum" kameralara yansıdı

        Mardin'de meydana gelen "hortum" kameralara yansıdı

        Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında hortum oluştu. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, herhangi bir zarara yol açmadan etkisini yitirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 14:02 Güncelleme:
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        Mardin'de hortum
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        Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte fabrikaların bulunduğu alanda hortum oluştu. Cep telefonu kameralarına yansıyan ve kısa süreli paniğe neden olan hortum, herhangi bir zarara yol açmadan etkisini kaybetti.

        ANKA'daki habere göre; Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) dün öğleden sonra etkili olan rüzgar sırasında hortum oluştu. Fabrikaların bulunduğu alanda aniden oluşan ve kısa süreli paniğe yol açan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde toz bulutunu havaya kaldırarak ilerleyen hortumun, herhangi bir fabrikaya, araca veya yerleşim alanına zarar vermediği bildirildi. Çevrede endişe yaratan hortum, kısa bir süre sonra etkisini yitirerek gözden kayboldu.

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