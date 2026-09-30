Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, 8 Mart 2025'te, bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafede otururken sanık Bülent Arpacı'nın tabancayla ateş etmesi sonucunda Mervenur Yararlık (22) hayatını kaybetmiş, arkadaşı S.K. yaralanmıştı.

ZANLI: KÜFÜRLEŞMEDEN KAYNAKLANDI

DHA'daki habere göre gözaltına alınan Bülent Arpacı ifadesinde, olayın arkadaşlar arasındaki küfürleşmeden kaynaklandığını, S.K.'ye ateş ettiğini, Merve Nur’u istemeden vurduğunu söyledi.

PAYLAŞIMIN ARDINDAN KURŞUN YAĞMURU

S.K. ise alınan ifadesinde Bülent Arpacı ile arkadaş oldukları, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam Mervenur ile bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra, olayın gerçekleştiğini söyledi.

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HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Bülent Arpacı, maktul Mervenur Yararlık'ın ailesi, sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek sanığın cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada sanık Bülent Arpacı savunmasında, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek tahliyesine yönelik karar verilmesini talep etti.

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MERVENUR'UN AİLESİ CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Maktulün annesi Sevim ve babası Osman Yararlık da sanığın cezalandırılması talebinde bulundu. Maktul ailesinin avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın isnat edilen suçlardan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mervenur Yararlık, 22 yaşında hayata veda etti.

ÜÇ SUÇTAN 29 YIL HAPİS CEZASI

Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığa Mervenur Yararlık'ı "olası kastla öldürme" suçundan 18 yıl, Yararlık'ın arkadaşı S.K'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 2 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 29 yıl hapis cezasına hükmetti.