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        Murat Özün hakkında soruşturma başlatıldı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan bir videodaki ifadeler nedeniyle Murat Özün hakkında resen soruşturma başlattı. Özün hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Murat Özün'e soruşturma
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        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir şüpheli hakkında sosyal medyada yayılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

        AA'daki habere göre; Başsavcılık, internette yayınlanan bir video içeriğinde, şüpheli Murat Özün'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığının belirlenmesi üzerine, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: INSTAGRAM

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