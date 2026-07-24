Murat Özün hakkında soruşturma başlatıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan bir videodaki ifadeler nedeniyle Murat Özün hakkında resen soruşturma başlattı. Özün hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 11:13 Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir şüpheli hakkında sosyal medyada yayılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
AA'daki habere göre; Başsavcılık, internette yayınlanan bir video içeriğinde, şüpheli Murat Özün'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığının belirlenmesi üzerine, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
Fotoğraf: INSTAGRAM
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