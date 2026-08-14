Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etti
Aydın Milletvekilli Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etti. Mehmet Mustafa Gürban da dün İYİ Parti'den istifa etmişti. İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye düştü
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 13:34 Güncelleme:
Aydın Milletvekilli Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etti.
Ömer Karakaş X hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" dedi.
Dün de İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etmişti.
İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 27'ye düştü.
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