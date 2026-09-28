Sakarya’nın Karasu ilçesinde piknik alanındaki tek katlı binanın çatısına oluğu temizlemek için çıkan Irak uyruklu Vahit Abdülhakim, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Yakınlarının baygın haldeki Abdülhakim’i çatıdan indirme çabası sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 18.30 sıralarında, Karasu ilçesi Küçük Boğaz Mesire alanında meydana geldi. Irak uyruklu Vahit Abdülhakim, metal oluğu temizlemek için tek katlı binanın çatısına çıktı. Burada akıma kapılan Abdülhakim’e, çevredekiler 20 dakika boyunca zemin ıslak olduğu gerekçesiyle müdahale edemedi.

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YAKINLARI AYAKLARINDAN TUTUP AŞAĞI SARKITTI

Bir süre sonra yakınları çatıya çıkıp baygın olan Abdülhakim’i aşağıya indirmek istedi. Yakınları, ayaklarından tuttukları Abdülhakim’i aşağı sarkıttı. Ancak bu sırada bu kişilerden biri aşağı düştü. Bu sırada Abdülhakim de düşme tehlikesi yasadı. Abdülhakim'in karga tulumba indirildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Abdülhakim gelen ambulansla önce Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Abdülhakim, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.