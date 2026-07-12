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        Haberler Gündem Güncel Sakarya’da sahilde İHA bulan bir kişi, arazi aracına yükleyerek evine götürdü

        Sakarya’da sahilde İHA bulan bir kişi, arazi aracına yükleyerek evine götürdü

        Sakarya'da sahilde bulduğu insansız hava aracını evinin bahçesine götüren 61 yaşındaki A.Ç., durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, evde güvenlik önlemi alarak İHA'yı inceleme için teslim alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        Sahilde bulduğu İHA'yı evine götürdü

        Sakarya’nın Karasu ilçesi sahilinde bulduğu insansız hava aracını (İHA), arazi aracına yükleyerek evinin bahçesine götüren A.Ç. (61), durumu yetkililere bildirdi. Jandarma ekipleri, İHA’yı incelemek üzere teslim aldı.

        KIYIDA İHA GÖRDÜ

        DHA'daki habere göre olay; sabah saatlerinde Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Sahil kenarında gezintiye çıkan A.Ç., kıyıda bir İHA olduğunu görüp, kendisine ait arazi aracına yükledi. İHA’yı evinin bahçesine götüren A.Ç., durumu daha sonra jandarmaya bildiridi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        İhbarın ardından bölgeye Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İHA’nın bulunduğu bahçe ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, incelemede bulundu. İHA, daha sonra detaylı inceleme için jandarma ekiplerince götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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