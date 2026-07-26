Samsun'da denize girmek yasaklandı
Samsun'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmemesi yönünde uyarı yapıldı. Dalga yüksekliğinin arttığı Karadeniz sahili dronla görüntülenirken, vatandaşlara can güvenliği için denize girmemeleri çağrısı yapıldı
Samsun Valiliği'nin olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmemesi yönünde uyarıda bulunduğu Karadeniz sahili, dronla görüntülendi.
DHA'daki habere göre; Samsun Valiliği, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’ndan alınan veriler doğrultusunda il genelinde dalga yüksekliği 2 metreye, rüzgar hızının ise 32 deniz miline ulaşması beklendiğini belirterek, denize girmemeleri çağrısında bulundu.
Valilik açıklamasında, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla denize girilmemesinin önem taşıdığı ifade edildi. Valiliğin uyarısının ardından sahil, dronla görüntülendi. Görüntülerde; kuvvetli rüzgarın etkisiyle denizde dalga yüksekliğinin arttığı, dalgaların kıyıya vurduğu görüldü.
Sahilde zaman zaman vatandaşların yürüyüş yaptığı dikkat çekti. Valilik, olumsuz hava ve deniz şartlarının etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlardan can güvenlikleri açısından denize girmemelerini istedi.