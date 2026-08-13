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        Haberler Gündem Güncel Silivri'de otluk alandaki yangın TEM Otoyolu'na sıçradı

        Silivri'de otluk alandaki yangın TEM Otoyolu'na sıçradı

        İstanbul Silivri'de tarlada başlayan yangın geniş alana yayıldı. TEM Otoyolu'na da sıçrayan yangına müdahale devam ederken, İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından TEM Otoyolu'nda araç trafiğinin kontrollü olarak sağlanmaya başlandığı belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 16:32 Güncelleme:
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        Silivri'deki yangın TEM Otoyolu'na sıçradı

        İstanbul Valiliğinden Silivri'deki otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından TEM Otoyolu'nda araç trafiğinin kontrollü olarak sağlanmaya başlandığı belirtildi.

        İHA'da yer alan habere göre İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada saat 14.00 sıralarında Silivri İlçesi Fener, Akören, Alipaşa Mahalleleri arasında kalan otluk alanda yangın çıktığı belirtildi.

        Yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyerek TEM Otoyoluna kadar ilerlediğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

        Fotoğraf: AA

        "Bölgeye AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık birimlerine ait çok sayıda ekip sevk edilmiş olup, yangına karadan ve havadan müdahale devam etmektedir. Yangın nedeniyle; TEM Otoyolu çift yönlü araç trafiğine kapatılmıştır. Otoyol çevresindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaya başlanmıştır. Otoyol üzerinde bulunan 1 dinlenme tesisi (Karbey), 1 çiftlik ve 1 yediemin hurda parkı tedbir amacıyla boşaltılmaktadır. Olayda an itibariyle ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, ekiplerin yangına müdahalesi devam etmektedir."

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