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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheliye adli işlem uygulandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheliye adli işlem uygulandı

        Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8-14 Haziran tarihleri arasında kaçakçılık ve asayişe yönelik operasyonlar düzenlendi. Çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken 103 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 17:34 Güncelleme:
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        103 şüpheliye adli işlem

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 8-14 Haziran'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda, 19 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 12 bin 226 oyuncak, 61 bin 99 takı, 16 bin 904 güneş gözlüğü, 584 giysi, 40 elektronik sigara, 48 cep telefonu, 19 bin 988 paket sigara, 493 inşaat malzemesi, 286 kozmetik malzemesi ile 421 anahtar takımı, 20 bin 914 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        103 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

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