Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sosyal medyada paylaşıldı, gerçek farklı çıktı: Gerçeği baba anlattı

        Sosyal medyada paylaşıldı, gerçek farklı çıktı: Gerçeği baba anlattı

        Kayseri'de sosyal medyada, kızları Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören bir ailenin hastane bahçesindeki kamelyada kaldığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Ailenin babası Eşref Erbekler, paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şu an hiçbir ihtiyacımız yok. Tek ihtiyacımız kızımızın iyileşmesidir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 13:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Perişan oldu' denilen aile konuştu

        Kayseri’de bazı sosyal medya hesaplarında, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri bahçesindeki kamelyada yattığı iddia edilen aileden açıklama geldi. Hastanede kızı tedavi gören baba Eşref Erbekler, sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        İHA'nın haberine göre, Kayseri'deki sosyal medya platformlarında birkaç gündür bir ailenin hastane bahçesinde kamelyada kaldıkları yönünde paylaşımlar ortaya çıktı. Yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Eşref Erbekler; İncesu ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında kızının yaralandığını ve o tarihten itibaren Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gördüğünü söyledi.

        REKLAM

        PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

        Kazanın olduğu günden itibaren misafirhanede ve otelde kaldıklarını, şehir büyüklerinden destek aldıklarını ve hiçbir ihtiyaçlarının bulunmadığını aktaran Erbekler; “Kızımız Ankara yolcusuydu, burada kaza oldu. Kazadan dolayı buradayız. Kızımız yoğun bakımdadır, umudumuz Allah'ta kesilmiyor. Sosyal medya, bir fotoğraf çekip de 'perişan oldular' diye şov yapmak değildir. Gelip hal, hatır sorsaydı daha iyi olurdu. Gece yarısı fotoğraf çekmiş, 'Urfa'dan geldi burada perişan oldu' yazmış. Biz perişan olmadık, Allah'a şükürler olsun yardım eden de oldu” dedi.

        TEK İHTİYACIMIZ KIZIMIZIN İYİLEŞMESİ”

        Kayseri ve Şanlıurfa'dan kendilerine destek olanlara teşekkür eden Erbekler, “Allah herkesten razı olsun. Benim için Kayseri'de Urfa'dır, Urfa da Kayseri'dir. İkisi de benim memleketimdir. Kayseri'deki insanlar benim kadar kızım için dua etmiştir. Herkesten Allah razı olsun. Misafirhanede de kalıyoruz, otelde de kalıyoruz, eve davet eden de var. Valilikten geldiler, ihtiyacımızın olup olmadığını sordular, üniversiteden de geldiler teşekkür ettim.

        Şu an hiçbir ihtiyacımız yok. Tek ihtiyacımız kızımızın iyileşmesidir” ifadelerini kullandı.Baba Eşref Erbekler, Kayserililere ve kendilerine destek için ulaşan herkese teşekkürlerini iletti.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #sosyal medya
        #kayseri
        #yalan haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Deniz Göktaş'a tahliye talebi
        Deniz Göktaş'a tahliye talebi
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"
        TIR üzerlerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!
        TIR üzerlerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!