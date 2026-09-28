İstanbul'da trafik yoğunluğu artıyor! İşte son durum
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah saat 08.00 itibariyle İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı
Giriş: 28 Eylül 2026 - 07:44 Güncelleme:
İstanbul'da haftanın ilk iş günü, trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanağın ardından, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Haftanın ilk iş gününde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.
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