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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, PM ve YDK üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, PM ve YDK üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

        YENİ Parti lideri Özgür Özel, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, "YENİ Partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız. Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir." dedi. YENİ Parti'nin MYK'sı da belli oldu. Genel Sekreter Yunus Emre olurken, Parti Sözcüsü de Zeynel Emre oldu

        Kaynak
        anka
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 12:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YENİ Parti'nin MYK'sı belli oldu

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, "Hedefimiz, sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla özgür, bağımsız, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye’yi milletimizle birlikte inşa etmektir. Kuşatılan mirasınızı koruma görevi, YENİ Parti’nin kadrolarına emanettir" ifadelerini kullandı.

        CHP'den dün istifa eden ve YENİ Parti Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirlemek üzere bugünkü PM toplantısı öncesinde PM, YDK üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşan ve üzerinde "YENİ Parti" yazan çelengin bırakılması ve saygı duruşunun ardından Özel'in başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

        Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, deftere şunları şunları yazdı:

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        "Bugün en büyük eseriniz olan Cumhuriyetimizin sunduğu imkanlarla kuruluşunu tamamladığımız YENİ Partimizin Kurucular Kurulu üyeleri ile birlikte huzurunuzdayız. Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz bugün ne yazık ki çoklu krizlerle karşı karşıyadır. İktidarda olan bir siyasi partinin demokrasiyi baskılayan, hukuku zedeleyen, ekonomik ve sosyal adaleti bozan, devlet yönetimini şahsileştiren politikaları ülkemizi ve milletimizi ağır sıkıntılara sürüklemiştir. Türkiyemizi bu çoklu kriz ortamından kurtarmak, örselenen, hürmetsizlik edilen ve hatta esir alınan tüm eserlerinize layıkıyla sahip çıkabilmek için YENİ Partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız. Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir.

        Hedefimiz, sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla özgür, bağımsız, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye’yi milletimizle birlikte inşa etmektir. Kuşatılan mirasınızı koruma görevi, YENİ Parti’nin kadrolarına emanettir. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

        Özel ve beraberindekiler daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine çiçek bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

        Özgür Özel, Anıtkabir'den ayrılırken vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

        YENİ PARTİ'NİN MYK'SI BELLİ OLDU

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Parti Meclisi’nde (PM) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri onaylandı.

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından belirlenen ve Parti Meclisi toplantısında onaylanan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

        YENİ Parti’nin

        Genel Sekreteri Yunus Emre,

        Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin,

        İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan,

        Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün,

        Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan,

        Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

        Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer,

        Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman

        ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre olarak onaylandı.

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