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        Haberler Gündem Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'yeni parti' açıklaması

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'yeni parti' açıklaması

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'yeni parti' değerlendirmesi yaparak, "Genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 14:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özdağ'dan 'yeni parti' açıklaması
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye ilişkin "Özgür Bey ile arkadaşları düşman ceza hukuku uygulamaları neticesinde CHP'den ayrıldılar. Partilerini kuruyorlar. Bakın genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı" dedi.

        ANKA'da yer alan habere göre; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        "PARTİ YÖNETİMİ PARTİDEN AYRILDI"

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Özgür Özel son CHP Grup Toplantısı'nda yeni bir yol, yeni bir parti oluşumunu açıkladı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Sayın Özgür Özel'e ve arkadaşlarına başarılar diliyorum. Özgür Bey yeni bir parti kuruyor. Ben son 10 yılda iki yeni parti kuruluşunda yer aldığım için yeni bir parti kurmanın nasıl zor olduğunu Türkiye'de en iyi bilenlerin başında geliyorum. Önce hayatımın en büyük hatalarından birisini yaparak Akşener'le birlikte İYİ Parti'yi kurmuştum. Sonra da arkadaşlarımızla birlikte Zafer Partisi'ni kurduk. Ağustosun 26'sında Zafer Partisi beşinci yılına ulaşacak.

        Tabii Özgür Bey ile arkadaşları da düşman ceza hukuku uygulamaları neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldılar. Partilerini kuruyorlar. Yeni partinin, ayrıldıkları CHP'den farklı mı olacağını, farklı bir çizgiye mi oturacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bakın genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ver öyle ayrılırlar.

        Burada Türk tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Parti yönetimi partiden ayrıldı. CHP'de uyguladıkları politikaları devam ettirecekler mi, yoksa farklı bir politik çizgi mi izleyecekler? Onları gördükten sonra bunlarla ilgili daha sağlıklı değerlendirmeler yapmak mümkün olur."

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