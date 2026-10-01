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        Haberler Gündem Güncel Sorgun'da yürüyüş ve bisiklet yolları için yeni çalışma

        Sorgun'da yürüyüş ve bisiklet yolları için yeni çalışma

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Aydınlıkevler ve Osmançavuş mahallelerinin çehresini değiştirecek yeni yürüyüş, bisiklet yolu ve park projesi hayata geçiriliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        Sorgun'da yeni bisiklet yolları

        Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçede daha önce Yazlak Mahallesi'nde hayata geçirilen yürüyüş ve bisiklet yolunun yaklaşık bir yıldır vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanıldığını belirterek, bu projenin ilçedeki sosyal alan ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

        Başkan Ekinci, "Daha önce Yazlak Mahallesi'nde Yazlak Parkı etrafında bir yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapmıştık. Onu da bir senedir kullanıyoruz. Buradaki yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yaptıktan sonra şunu fark ettik; Sorgun'un aslında sosyal alanların ciddi manada eksikliğini ve bunun arttırılması gerektiğini düşünmüştük. Zaten 2019 yılından önceki seçim programımızda da Sorgun içerisinde bulunan değerleri Sorgun'un gerdanlığı olarak kabul edip buraları kullanıma açacağımızı, yeşillendireceğimizi bu nevi projeler yapacağımızı söylemiştik" dedi.

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        Güncel çalışmaların Aydınlıkevler ve Osmançavuş mahallelerinde sürdüğünü ifade eden Başkan Ekinci "Şimdi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki derenin kenarında Devlet Su İşleri tarafından yapılan dere ıslahından sonra biz de hem sağında hem de solunda yürüyüş yolları, bisiklet yolları, parklar, spor sahaları, kullanılabilecek yeşil alanlarıyla beraber Aydınlıkevler Mahallesi ve Osmançavuş Mahallesi'ne ikisine birden hizmet edecek çok geniş bir sosyal alanı en kısa zamanda hizmete sunacağız. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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