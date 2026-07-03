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        Haberler Gündem Taciz şüphelisi kadının cezai ehliyetinin tespiti için sağlık kuruluşuna sevki kararlaştırıldı

        Taciz şüphelisi kadının cezai ehliyetinin tespiti için sağlık kuruluşuna sevki kararlaştırıldı

        İstanbul'da iş yerlerine girerek erkeklere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Z.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 21:41 Güncelleme:
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        Taciz şüphelisine gözlem kararı

        İstanbul’da erkeklere yönelik cinsel tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kadın hakkında işlem başlatıldı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girerek erkeklere tacizde bulunduğu iddia edilen ve görüntüleri sosyal medya platformlarında yer alan kadının yakalanması için çalışma yürüttü.

        Yapılan incelemede kimliği belirlenen 30 yaşındaki Z.E. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürüldü.

        CEZAİ EHLİYETİ İNCELENECEK

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Z.E., savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

        Hakimlik, şüphelinin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verdi.

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