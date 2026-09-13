Tarsus'ta 'karşı şerit' kazası: 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Mersin Tarsus'ta karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Giriş: 13 Eylül 2026 - 02:18 Güncelleme:
Tarsus ilçesinde F.Y. (37) idaresindeki otomobil, Şahin Mahallesi D-400 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Y.S. (44) idaresindeki hafif ticari araca çarptı.
Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 yaşındaki E.Y. kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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