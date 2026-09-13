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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta 'karşı şerit' kazası: 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

        Tarsus'ta 'karşı şerit' kazası: 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

        Mersin Tarsus'ta karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 02:18 Güncelleme:
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        'Karşı şerit' kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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        Tarsus ilçesinde F.Y. (37) idaresindeki otomobil, Şahin Mahallesi D-400 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Y.S. (44) idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

        Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 yaşındaki E.Y. kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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