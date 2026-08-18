TBMM Başkanı Kurtulmuş, Melih Meriç’e yönelik saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

“ŞİDDETİN HİÇBİR MEŞRUİYETİ OLAMAZ”

Saldırıyı kınayan Kurtulmuş, Meriç’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

ÇELİK: ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ LANETLİDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, saldırıyı lanetlediklerini belirterek, “Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkûm edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Meriç’in bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen Çelik, ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerini iletti.