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        Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda çelik ağlarla önlem alınıyor

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda, kaya düşmelerinin ziyaretçiler için oluşturabileceği riskin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan yamaçlara çelik ağ örme çalışması son aşamaya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 15:54 Güncelleme:
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        Tomara Şelalesi'nde çelik ağlarla önlem alınıyor

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda, özellikle kış aylarında donma ve çözülme nedeniyle kayaların düşmesi nedeniyle, ziyaretçilerin şelaleye ulaşmak için kullandığı güzergahın güvenli hale getirilmesi için bir süre önce çalışma başlatıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce ihale edilen çalışma kapsamında yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik yamaçlık alanın büyük bölümü çelik ağlarla kaplandı. Ekipler, çelik ağ uygulamasının dışında kalan ve taş düşme riski bulunan alanlarda da rüsubat temizliği gerçekleştiriyor. Çalışmaların 15 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyor.

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        Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, yılda ortalama 150-200 bin ziyaretçiyi ağırlayan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nın Gümüşhane'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi. Bölgenin doğa dostu yapısı ve sunduğu imkanlarla günübirlik turizme hizmet ettiğini belirten Kara, "Yıllar itibarıyla çok ciddi altyapı ve üstyapı çalışmaları yapıldı. Ziyaretçilerimizin hem ulaşımı rahat hem de buraya geldiklerinde vakitlerini en güzel şekilde geçirebilecekleri tertemiz bir alan oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

        Tabiat parkının Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Kara, şunları kaydetti: "Yüklenici firma tarafından taş düşme riskine karşı yaklaşık birkaç yıldır devam eden çalışmalar bu yıl sonuçlandırılıyor. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda, ziyaretçilerimizin şelaleye ulaştığı, merdivenin bulunduğu yolun taş düşme riskini ortadan kaldırmak amacıyla hem çelik ağ örme sistemi uygulanıyor hem de çelik ağın dışında kalan, taş düşebilecek alanlarda rüsubat temizliği yapılıyor."

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        Kara, yamaçlarda gerçekleştirilen çelik ağ uygulamasıyla taş düşmesinden kaynaklanabilecek can güvenliği riskinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

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