Tosya'da 3 zincirleme kaza: 1 ölü, 12 yaralı

Gün Başlıyor - 24 Temmuz 2026 (İzmit Belediye Başkanı Tutuklandı)

Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi verilecek. İzmit Belediye Başkanı tutuklandı. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Ben Gvir'den Filistinli esnafa tehdit. Bakan Çiftçi'den AHBAP eleştirisi. Lavrov'dan silah desteği tepkisi. Ukrayna'nın küçülen toprakları. ABD'nin İran'a saldırıları 13. gününde. Kı... Daha Fazla Göster Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi verilecek. İzmit Belediye Başkanı tutuklandı. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Ben Gvir'den Filistinli esnafa tehdit. Bakan Çiftçi'den AHBAP eleştirisi. Lavrov'dan silah desteği tepkisi. Ukrayna'nın küçülen toprakları. ABD'nin İran'a saldırıları 13. gününde. Kızıldeniz'de gemilere saldırı. İsrail'den ABD'ye gizli ziyaret. 6 kişi daha AHBAP için ifade verecek. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster