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        Tünelde korkunç kaza! Motosikletli can verdi!

        İstanbul'da Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nde Ali U. yönetimindeki otomobille Bora Çetinbaş'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Bora Çetinbaş hayatını kaybederken, arkada oturan Didem Sadiye G. ağır yaralandı. Facia kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Tünelde korkunç kaza! Motosikletli can verdi!

        Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde Ali U. (30) yönetimindeki otomobille Bora Çetinbaş’ın (53) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bora Çetinbaş ile arkada oturan Didem Sadiye G. (49) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çetinbaş hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli Sarıyer istikametinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Ali U. yönetimindeki otomobille Bora Çetinbaş’ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bora Çetinbaş ile motosiklette yolcu olarak bulunan Didem Sadiye G. yola savrularak ağır yaralandı.

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        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bora Çetinbaş, Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Didem Sadiye G. ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bora Çetinbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Didem Sadiye G.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ali U. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün otomobilin sol tarafında ilerlediği sırada kazanın meydana geldiği görülüyor. Motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kadının yola savrularak sürüklendiği anlar da görüntülerde yer alıyor.

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