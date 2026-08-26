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        Türk özel okullarında yabancı ad dönemi sona eriyor

        Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        Türk özel okullarında yabancı ad dönemi sona eriyor

        Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarına, Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek.

        DAHA ÖNCE ALINAN YABANCI ADLAR DA DEĞİŞECEK

        Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kapsamdaki kurumlar, mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek. Özel öğretim kurumlarına; Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek. Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek.

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        MİLLİ VE AHLAKİ DEĞERLER GÖZETİLECEK

        Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar kullanılamayacak. Anayasa'da yer alan milli kültür ile milli ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, milli eğitimin temel ilke ve amaçlarına riayet edilerek kurum adlarının milli ve manevi değerlerle bağdaşması; kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değer erimesi, dilsel yabancılaşma ve öğrencilerin psikososyal gelişiminde olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi esas alınacak.

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        Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları en geç 1 Ekim 2026 tarihine kadar yapılacak.

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        #Milli Eğitim Bakanlığı
        #haberler
        #Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
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