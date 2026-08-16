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        Van'da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti!

        Van'da tam bir facia yaşandı. Olayda serinlemek için göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 14:17 Güncelleme:
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        Göle giren 2 kardeş öldü!

        Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Amik Kalesi yakınlarında göle giren 18 yaşındaki S.A. ile 24 yaşındaki M.A. bir anda suda çırpınmaya başladı.

        Durumu fark ederek çocuklarını kurtarmaya çalışan baba S.A. da boğulma tehlikesi geçirdi.

        Yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan baba ve 2 oğlu, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

        Yapılan müdahalelere rağmen 2 kardeş yaşamını yitirdi. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Ekipler, boğulma vakalarının yaşanmaması için vatandaşları göle girilmesi önerilmeyen ve cankurtaran hizmeti verilmeyen bölgelerde yüzmemeleri konusunda uyardı.

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