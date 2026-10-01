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        Haberler Gündem Çevre Van'da kafes avcılığı yapan 2 kişiye 211 bin 764 TL ceza

        Van'da kafes avcılığı yapan 2 kişiye 211 bin 764 TL ceza

        Van'da kafes avcılığı yapan 2 kişiye toplam 211 bin 764 TL idari para cezası kesilirken, 27 keklik ile kafeslere el konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 17:06 Güncelleme:
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        Van'da kafes avcılığı: 211 bin TL ceza

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor.

        Çalışmalar kapsamında DKMP Van İl Müdürlüğü ekipleri ile Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Takım Komutanlığı personeli tarafından yapılan kontrollerde yasa dışı kafes avcılığı yapan Kişi tespit edildi. 2 kınalı keklik ile 4 çil keklik için 26 bin 278 TL idari para cezası ve 34 bin 400 TL tazminat kararı alındı.

        Öte yandan DKMP Van Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gevaş Şefliği ile Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı ekipleri birlikte bölge yaptıkları çalışmalar sonucu kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında tutanak düzenlenirken, ele geçirilen 21 kınalı kekliğe el konuldu.

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        Kişiye kafes avcılığı yapmaktan 41 bin 886 TL idari para cezası ve 109 bin 200 TL tazminat kararı alındı. El konulan keklikler rehabilitasyonlarının ardından tekrar yaşam alanlarına bırakılacak.

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