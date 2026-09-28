Van Gölü'nden her yıl nisan ve temmuz ayları arasındaki üreme döneminde akarsulara göç eden inci kefallerinin yavruları, büyüme sürecinin ardından yeniden Van Gölü'nün serin sularına ulaşmaya başladı.

Van Gölü'nün endemik balık türü olan ve her yıl üremek için tatlı sulara doğru meşakkatli bir göç gerçekleştiren inci kefallerinin yeni nesli, büyüme yolculuğunun ilk safhasını başarıyla tamamladı. Yumurtadan çıkarak tatlı sularda gelişimini sürdüren milyonlarca yavru inci kefali, göç maratonunu tamamlayarak Van Gölü'nün mavilikleriyle buluştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doç. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı ile beraber ülkenin en büyük gölü ve iç sularındaki en büyük balık stokunu içerdiğini belirtti.

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Akkuş, "İnci kefali çok özel bir tür çünkü yaşamını her ne kadar Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında sürdürse de üreme dönemi olan nisan ve temmuz ayları arasında sürüler halinde Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru üreme göçü gerçekleştiriyor. Üreme göçünde kaçak avcılık ve son yıllarda görülen kuraklığın etkisi çok ciddi bir sorun teşkil etti. Bu stoğun devamlılığını tehdit eden ana başlıca unsurlardan birisi. Fakat 2026 yılı üreme döneminde akarsuların debileri hiç olmadığı kadar yüksekti. Akarsuların debilerine ek olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen etkili koruma çalışmaları başarılı bir üreme dönemi geçmesini sağladı" dedi.

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Üreme döneminin başarılı olmasının en büyük göstergelerinden birisi de içerisinde bulunmuş olduğumuz bu aylardaki limanlarda kendini gösterdiğini ifade eden Doç. Dr. Akkuş, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar sonra Van Gölü kenarındaki bütün limanların adeta inci kefali yavrularıyla dolup taştığını görüyoruz. Arkamızda hemen bulunan Amik köyü limanında şu anda adeta ağzına kadar yavru dolu. Van Gölü'nün kıyısına gittiğiniz zaman özellikle akşam vakitlerinde 300-500 metrelik uzun yavruların oluşturduğu sürülere şahitlik ediyoruz. Buradaki her bir balık aslında jandarmanın emeği. Buradaki her bir balık önümüzdeki yıllardaki balıkçıların sofrasındaki ekmek demek. Buradaki çocuklar için iş demek, aş demek. Umut ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda da koruma çalışmaları etkin bir şekilde yürütülür ve yıllar sonra karşılaşmış olduğumuz bu manzarayı her yıl Van Gölü'ne, Van Gölü kenarındaki limanlarda görürüz."