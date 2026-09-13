Yeni Parti Genel Başkanı Özel Üsküdar'da konuştu

Özel , Üsküdar İskele Meydanı'nda düzenlenen "Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir" buluşmasında yaptığı konuşmada, 35 yıl boyunca Üsküdar'ı kazanamadıklarını, bu sürede hiçbir zaman Üsküdar halkını suçlamadıklarını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Üsküdar'ın gönlüne girmek için sabırla çalıştıklarını ve doğruyu aradıklarını belirten Özel , Sinem Dedetaş'ı aday göstererek ilçe belediyesini kazandıklarını anlattı.

Özel , Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği için belediye meclisinde gerçekleştirilen seçimin tarihe utançla geçeceğini dile getirerek, "Kimse endişe etmesin. Kimse enseyi karartmasın. Kimse korkmasın. Biz o sandığa varırız, o seçimi alırız. Biz o sandığa varacağız, o seçimi alacağız." ifadelerini kullandı.

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Gelecek seçimleri kazanacaklarını ifade eden Özel , Yeni Parti'nin kuruluş amacına değinerek, şöyle konuştu:

"Herkes şunu bilsin ki Yeni Parti'yi, 'Partimizi elimizden aldılar, bir partimiz olsun.' diye kurmadık. Yeni Parti'yi iktidar olsun diye kurduk. Üsküdar'a müjdelerim ki eskiler, eskinin sahibi Erdoğan, onlar yolun sonundalar. Yeniler, biz daha yolun başındayız. Arkadaşına atılan iftiralar üzerinden onlara prim vererek partinin içinde iktidar arayanlar, Türkiye'nin muhalefeti olmaya razı olanlar, oyun bozulmuştur, yeni kurulmuştur. Asla yenilmeyeceğiz, biz kazanacağız. Ruhu Üsküdar gibi olan ve bizi Türkiye'nin dört bir yanında dinleyenlere şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir, ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır."